Nem kímélik az autósok a füvet és a díszburkolatot sem a felújított Malom-ligetnél - fotó

"A frissen felújított Malom-ligetnél nem kímélik az autósok a füvet és a díszburkolatot sem. A lencsevégre kapott alkalmi duett nem az első és nem is az utolsók a sorban, mint ahogy az látszik is a fű állapotán. Sajnos ez továbbra is rendszeres jelenség. Igazán örülnénk a rendőrség fokozottabb figyelmének ezen a környéken" - írta olvasónk.