Méhrajt fedeztek fel egy győri játszótéren, de nem állt sokáig a játék - fotók

Fotó: Olvasó

"Marcalváros II-n a Kovács Margit és a Pátzay Pál utca közötti kis játszótéren felfedeztünk egy méhrajt az egyik fa ágai között szerda délelőtt, kb. 20-25 méter magasságban" - kezdte szerkesztőségünknek olvasónk, Soós Mónika."A 112 -t felhívtam, a tűzoltósághoz irányítottak, akik a hívást követően kb. 10 percen belül meg is érkeztek a helyszínre. Kb. 30-45 percre rá megérkezett egy méhész, aki felöltözött védőfelszerelésbe, a tűzoltók beálltak a helyszínre a darus emelővel. A méhész és egy tűzoltó a magasba emelkedve befogta a két méhrajt. Érdekes volt látni az előkészületeket, a precizitást, ahogyan betartották a biztonsági előírásokat, a méhészt is rendesen bekötötték, az őt kísérő tűzoltó is kapott méhész kalapot, s ahogyan kevesebb mint 10 percen belül a két raj már a méhész vödrében zümmögött. Örülök, hogy ilyen gyorsan megoldották a helyzetet, mert kisgyerekes anyaként - a kislányom 22 hónapos - , nem szerettem volna ilyen veszélynek kitenni sem az én gyermekemet, sem másét" - írta olvasónk.