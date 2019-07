Megbírságolták a szabálysértőt, aki levágott szakállat és hajat dobott a szelektívbe Győrben - fotó

Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat - Győr

˝A jogellenes elhelyezés miatti számonkérés - bírság kiszabása mellett - megtörtént˝ - tájékoztatott kedden a győri közterület-felügyelet, reagálva olvasónk tudósítására.Hozzátették, a „hulladékkommandó" - további szabálysértések miatt - 488 esetben járt el sikeresen az év első felében.A "hulladékkommandó" megalakulása előtt, 2014-ben még csak 63 szabálysértés lett rögzítve (nem azért, mert kevesebb szemetelés lett volna, hanem az ellenőrzésekre kevesebb kapacitás állt a rendelkezésre), de azóta az önkormányzat által biztosított többszöri létszámbővítésnek, továbbá a 0-24 órán át tartó megfigyeléseknek köszönhetően, s az egyre több kihelyezett, zugszemetes helyszíneket is ellenőrző köztéri kamerák miatt is, ez a szám már tavaly 907 volt.Azaz, az önkormányzat a győri közterület-felügyelettel együtt zéró toleranciát hirdetett a szemetelőkkel szemben, de nyilván minden szelektív-gyűjtőnél nem állhat folyamatosan ellenőr.Hangsúlyozták, a lakossági bejelentéseket is szívesen veszik, hogy intézkedni tudjanak.

