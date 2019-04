Különös osztálytalálkozót tartottak Pápateszéren - fotók

Császár József és fia, Császár Bálint. Fotók: Tudósító

A mostani találkozó egy festménykiállítás aktualitásához kötődik. Császár József és fia, Császár Bálint csodás festményeiben gyönyörködhettünk a ma már üresen álló, de közösségi térnek tökéletes régi óvodában. A műsort is a régi diákok adták. A falu himnuszát a jelenlegi falusi kórus énekelte. Ezt követte a kiállításmegnyitó. A polgármesteri köszöntő után felcsendült egy háromszólamú dal, majd egy kánon, amelyet a több mint 40 éve végzett teszéri öregdiákok énekeltek. Hatalmas élmény volt, hiszen még iskolás korunkból emlékeztünk ezekre a dallamokra.Az elhangzott versek is a faluhoz, a tavaszhoz, a természethez kötődtek.Ezután Császár József természetfestő bemutatta a műveit. Kedves, szerény szavai a szívünkig értek. Stílusosan közös énekléssel zártuk a műsort. A helyi önkormányzat jóvoltából egy kis vendéglátás keretében kötetlen beszélgetéssel folytatódott ez a felejthetetlen délután. A falu jövője a jelenen, a múlton és a jövőbe vetett hiten alapul. Ahol van közösség, ahol jól érzik magukat az emberek, oda visszavágynak. Ott vannak a gyökerek, amelyeket a szüleinktől kaptunk, s amelyeket mi is továbbadunk a jelen ifjúságának.A régi óvoda épülete majdnem szemben van a temetővel. Lélekben ott voltak a régi családtagok, az eltávozott rokonok is. Együvé tartozunk. Nem feledjük soha, honnan származunk. Pápateszér, szeretünk!A rendezvény szervezői nevében: Völfinger Béla és Jeneyné Ihász Ilona