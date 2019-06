Kreatív Alkotók Köre Mosonmagyaróváron - fotók

Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt megtalálják a szívükhöz, tudásukhoz, tehetségükhöz legközelebb álló foglalkozást, kiállítást, sokféle kulturális műsort. Az L. Burda Zsuzsa képzőművész-író és Móczi Sándor képzőművész által immár öt éve vezetett Kreatív Alkotók Köre is itt lelt "otthonra". V. csoportos kiállításukra is itt került sor, melyen bemutathatták legújabb alkotásaikat, különféle technikával készült festményeket, grafikákat.A vendégeket Keresztény Gyula intézményvezető köszöntötte, majd az alkotókör művészeti vezetője, L. Burda Zsuzsa ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a kiállítás anyagát, ismertetve alkotóikat is. Közreműködött az En l' air Tánccsoport, Csonka Réka Orsolya tánctanár vezetésével. Koreográfiájuk nagy tapsra késztette a művészetek iránt érzékeny közönséget.