Kökörcsin kereső túra a soproni erdőkben - fotók

Minden évben amikor megérkezik az első meleg hétvége, elindulunk kedvenc helyeinkre, ahol nagy valószínűséggel talán virágoznak a Leánykökörcsinek (Latin néven: Pulsatilla grandis) Mivel Sopronban és környékén több helyen is megtalálhatóak ezek a csodás kis virágok, általában sorban felkeressük a

lelőhelyeket, többé kevésbé sikerrel is járunk, ennek bizonyítékai a fotók amiket ezeken a túrákon készítettem.



Hobbim a fotózás, így nagy élmény a száraz avarban keresgélni a példányokat, és óriási öröm amikor egy-egy

példánnyal gyarapodik a fotó sorozat. Sajnos egyre ritkább ez az élmény, hiszen egyre szűkül a terület, ahol ezek a különleges növények jól érzik magukat, így évről évre egyre kevesebbet találni a megszokott helyeken is! A legnagyobb probléma viszont, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy visznek haza egy pár tövet, biztosan jól mutat majd a kiskertben.



Ennél nagyobb kárt nem is okozhatnak, hiszen a kis virág fokozottan védett növény! Egy tő eszmei értéke 10000ft és ami a legborzasztóbb, hogy egyre fogy a természetes élőhelyén és amit hazavisznek, az pár napon belül elpusztul, mert nem mindegy milyen talajba ültetik, és az eredeti karógyökerei az élőhelyén több méter mélyen és elágazóan nőnek, tehát, ha kiássák, így a gyökérzet elpusztul. A képek közt látni, hogy a kiásott növényt nem kislapáttal vették ki, valóságos mély ásónyom látszik ami arra következtet, hogy valaki direkt ezzel a célzattal ment virágot "szedni".



Egy kérésem volna: ha azt szeretnénk, hogy az unokáink is megismerhessék ezeket a szép virágokat, akkor vigyázzunk rájuk! Nagyon szép fotókat lehet készíteni róluk, fölösleges leszedni, vagy kiásni, mert akkor pár éven belül nem találunk egy példányt sem amiben gyönyörködhetnénk! A képek több helyen készültek: Szentmargitbánya, Sopron, Bécsi domb, Sopron, Szárhalmi erdő . Pontosabb helyszín nincs, mindenki megtalálja akinek jó szeme van! Mindent a szemnek, semmit a kéznek

- írta olvasónk, Kránitz József