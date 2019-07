Kigyulladt egy kombájn, égett a tarló és a gabona Győrben - fotók

A tűz utáni állapot. Fotó: Hollós Antónia

Nyolc vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal körülhatárolták a tűzoltók a lángokat Győr külterületén, Somosmajornál, ahol korábban háromhektáros területen kezdett égni a tarló és a lábon álló gabona. A tűz egy kombájnt is érintett, melynek lángjait a győri hivatásos tűzoltók rövid időn belül eloltották, a munkagépet kitárazták.A területre Pannonhalmáról, Lébényről, Mosonmagyaróvárról és Csornáról hivatásos, míg Kunszigetről és Győrszemeréről önkéntes egységek érkeztek, hogy a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgozzanak. A lángok a nádast is elérték nagy területen, mintegy húsz hektáron. Az egységek folytatják a munkálatokat.

