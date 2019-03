Így telt Víz Világnapja Győrben - fotók

, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs.– idén ezzel a jelmondattal hívják fel a figyelmet a víz fontosságára.a fentiekből kifolyólag:, mely egyben a 2030-as Fenntartható Fejlődési napirendi pontok központi üzenete. Célul tűzték ki, hogy a víz elérhetőségét és fenntartható kezelését eddig a dátumig mindenki részére biztosítani kell. Számba veszik az egyenlőtlenség, „lemaradás" miatti krízishelyzet kialakulásának okait: például a környezeti ártalmak, klímaváltozás, népességnövekedés és a migráció is kedvezőtlenül befolyásolja a marginális csoportok vízhez történő hozzáférését.Igazgatóságunk minden évben megünnepli e jeles napot, mely az évek során egy hetes rendezvénysorozattá nőtte ki magát. Az idei évben is színes volt a program, melyről ezúton szeretnénk széles körben beszámolni:Igazgatóságunk, a Pannon-Víz és a Hild Iskola - mint a „vizes szakma képviselői" -,keretében idén is szakmai bemutató tartottak a Víz Világnap hetében március 18-22-ig, minden nap egy új iskolában: idén a csornai Széchenyi, a győri Kölcsey, a kapuvári Széchenyi, a Gyakorló iskola, illetve a győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola került sorra. A gyakorlati bemutatókat szakmai előadásokkal kötötték össze, melyek által a gyerekek testközelből ismerkedhettek meg az árvízvédelmi, vízminőségi, vízhozammérési és vízszerelési munkákkal. Többek között láthatták a vízi közmű terepasztalt, a Harcsás-féle falikút gyűjteményt, valamint az építészet és a víz kapcsolatát is megismerhették. Igazgatóságunk kis csapata a Radó Tibor Általános Iskolába is ellátogatott egy filmvetítés és egy közös vízhez kapcsolódó kézműves játszóház erejéig.2019. március 21-én igazgatóságunk Kálóczy téri Árvízvédelmi Központjában tartott ünnepi ülést a Magyar Hidrológiai Társaság Győri Területi Szervezete, melynek keretében átadtuk a díjakat a Víz Világnap alkalmából meghirdetettnek.Ezt követően három előadást hallgathattak meg az érdeklődők: Pannonhalmi Miklós igazgatóságunk egyik kiváló szakértője a víz fontosságáról beszélt, majd a Győri Vízi-élménypark és Fürdőlétesítmény felújításának, bővítésének koncepcióját mutatta be Polgári István, Modern Városok Program koordinátor, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától és Dobos Szabolcs vízépítő mérnök a Penta-Kör Kft.-től.A hagyományoknak megfelelően a Víz Világnapján, március 22-én reggel igazgatóságunk Győr Város Önkormányzatával, a Pannon-Víz Zrt.-vel, a Hild iskolával és az MHT Győri Területi Szervezetével közösen idén is. Az ünnepi beszédet ezúttal Laczkovics - Takács Tímea önkormányzati képviselő, a város önkormányzatának Szociális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának elnöke mondta. Az idei évben újdonság volt, hogy a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola tanulói egy kis műsort adtak elő a jeles naphoz kapcsolódó dalokkal, verssel.A heti rendezvénysorozatot a már hagyománnyá váltzárta március 22-én péntek délután az győri Aranypart töltésén, ahol igazgatóságunk ismét a gátra invitálta a futás kedvelőit. A kezdeményezés azért jött létre, mert szándékunk, hogy a gátőr hivatás fontosságát elismerve tiszteletüket fejezzük ki előttük, hiszen ők természetes vizeink és vízkincsünk legjobb ismerői. Az árvizek elleni védekezésben ugyanis a tevékenységük semmivel sem helyettesíthető.A női és férfi résztvevők 2 km-es illetve 10-km-es távon mérhették össze erejüket, míg a gyermekek 2 km-es távot futottak. Az idei évre nagyon népszerűvé vált a program, összesen 105 résztvevőt köszönthettünk a gáton. A kategóriák első helyezettjei serleget, valamennyi dobogós pedig oklevelet kapott, a verseny után pedig minden kedves résztvevőt vendégül láttunk egy babgulyásra.