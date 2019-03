Így játszották a győri tizenéves diákok angol nyelven a Frankensteint - sok-sok fotó

ide kattintva olvashatják riportunkat. A különleges győri diák-előadásrólolvashatják riportunkat.

"Kis csoda részesei voltunk mindannyian. Magával ragadott minket a tizenéves gyerekek önfeledt előadása, melyet tanárnőjük, Bertha Eszter rendezésében és felkészítésével valósítottak meg. Szülők, nagyszülők, testvérek, barátok és nagyon sok jelenlevő kölcseys tanító és tanár szorított a gyerekekért. Már bőven az előadás előtt feszült várakozás, izgalom töltötte meg a Generációk Házának színházi nézőterét. A kölcseys társulat pedig a színfalak mögül lopva figyelte az érkezőket.Köszöntőbeszédben elhangzott, hogy az életben is más és más szerepeket alakítunk minden nap és minden szerepben mást tanulunk az életről, saját magunkról és a kapcsolatainkról. A kölcseys diákoknak pedig szerencsés módon lehetőségük nyílik arra is, hogy sok mindent kipróbáljanak és saját élményeken keresztül tanuljanak tanórai keretek között. Az angol órájuk is ilyen terep, mert amit idegennyelven mondanak, azt eljátsszák és átélik. Az élményekhez érzések kapcsolódnak, melyek emiatt sokkal könnyebben rögzülnek - írta Tudósítónk.A nyelvtanulás így aztán laza, örömteli munka lesz - jegyezte meg Maschler Ágnes pszichodramatista, nyelvi coach, aki a MAG.AM Idegennyelvi Műhellyel együtt évek óta támogat Győrben olyan kezdeményezéseket, ahol bemutatják, hogy az idegennyelvek tanulása igazi élmény, emellett önismereti munka, kommunikáció, kapcsolódás más emberekhez. Bertha Eszter tanárnő röviden ismertette a történetet, a regény hátterét és máris a gyerekeké volt a főszerep. A srácok a szerepeiket hitelesen, érzelmeket mélyen megélve személyesítették meg. Az előadás végén szűnni nem akaró tapssal, ovációval ünnepelte a publikum a fiatalok játékát.Aki jelen volt, megtapasztalhatta, hogy milyen nagyszerű lehetőséget ad a drámajáték arra, hogy egyszerre fedezzük fel a világot, önmagunkat és egy új nyelvet. Hamarosan újra találkozhatunk velük, mert a sikeren felbuzdulva ráadásként búcsúelőadást tartanak, hogy magukat szélesebb körben is megmutassák. Erre az előadásra győri és Győr környéki általános iskolák ügyes angolosait várják.