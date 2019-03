Idén sem maradt el a Ma(c)skara Hegyeshalomban - fotók

Csernó Lászlóné, Éva rövid köszöntője után a kimlei "nyugdíjas ovicsoport" tagjai mutatták meg tudásukat. Őket a "Bajor Favágó Asszonyok" követték a maguk 70-en túli átlagéletkorával.



"Mit iszó?" tette fel a levéli "Mi-Ti-Szó együttes" a kérdést, miközben néhány igazi magyar slágerrel lepte meg a vendégeket műsorával.



Kati nővérke injekcióiban ezúttal pálinka volt. Nem is félt ettől a szuritól senki.



A vidám műsorok után finom szendvicsek, farsangi fánk és a jelenlévők táncoslábai garanciát jelentettek a jó hangulatra. A bor a kimlei és levéli borászatokból érkezett.



A mulatás még azóta is tart és ez éjfélig így is marad, hogy örömteli módon zárhassuk az idei farsangot.