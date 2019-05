Huszonnégy órán át vetélkedtek a diákok Győrben - fotók

A szervezők idén is rendkívül sokféle feladattal készültek, amelyek megoldásához hatalmas kreativitásra volt szükség. Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontot egy 50 fős csapat képviselte Kamrás István és Németh Luca végzős diákok vezetésével. A versenyt megelőző hetek hosszadalmas felkészüléssel és kemény munkával teltek. Az előkészületek része volt a csapattagok toborzása és a csapatépítő délutánok, amelyeken felkészültünk a vetélkedőre és megoldottuk az előfeladatokat.A vetélkedő témája a 78. népmese volt, a csapatoknak az előre megadott népmesehősöket kellett megtestesíteniük. A csapatunk neve – Apornépe – nemcsak karakterünk, Sárkányölő Sebestyén történetére, hanem iskolánk katolikus szellemiségére is utalt.A nyitótáncunkban Sárkányölő Sebestyén történetét próbáltuk minél kreatívabban előadni; a népviselet és a sárkánymaszk elkészítése mellett zenés, táncos és videós elemeket használtunk fel.A verseny reggelén energiával telve vonultunk végig Győr belvárosán. Már itt is megmutatkozott a csapatok összetartása, hiszen minden iskolának egy emberként kellett hallatnia a hangját a felvonuláson. Hangos ének, dobolás és kántálás mellett egy életnagyságú sárkány is kísérte csapatunkat. A kezünkben lobogó zászlót – amely egy háromfejű sárkányt ábrázolt – Benkovich Ferenc atya, az iskola püspöki biztosa áldotta meg.A Magvassy Mihály Sportcsarnokban kezdődött meg a 24 órán át tartó versengés. Csapatunkat végig összetartás, elszántság és kitartás jellemezte, amely megmutatkozott a feladatok – például tökhintó építése, bábaszépségverseny és népmesehős-kiállítás szervezése – megoldásában. Egymást támogatva és segítve jutottunk át a legnagyobb kihívásokon is. Az Apor csapata végig fegyelmezett és céltudatos maradt. A többi csapattal összefogva, egymásra támaszkodva segítettük át diáktársainkat a legnehezebb órákon.Izgatottan vártuk a végeredményt. Minden csapat erején felül teljesített, így szoros mezőny alakult ki. Iskolánk a harmadik helyen végzett, egy ponttal a Révai Miklós Gimnázium mögött és csupán négy ponttal lemaradva az első helyezett soproni csapattól. A végeredmény hihetetlen boldogsággal töltött el minket, és megmutatta, hogy a sok erőfeszítés és kemény munka nem volt hiábavaló. A díj mellett felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtunk.Köszönettel tartozunk a szervezőknek, a városnak, szüleinknek és ismerőseinknek, hogy lehetővé tették indulásunkat a vetélkedőn. Köszönjük tanárainknak a támogatást és a felügyeletet, különösképpen Szalontay Lukácsnénak, aki egyben a mentorunk is volt. Hálával tartozunk Kamrás Istvánnak és Németh Lucának, akik az érettségi ellenére is vezették csapatunkat, és egy nagy családot faragtak belőlünk.Írták és a fotókat küldték:Nagy Katalin és Horváth Adrienn aporos diákok