`Ez jó mulatság, férfimunka volt!´ - Szakma Sztár versenyen remekeltek a győri PÁGISZ diákjai - fotók

Így utólag már annak tűnik, de valójában ez kemény küzdelem volt. Aki elolvassaa bejegyzéseket, meggyőződhet róla. A sok öröm mellet bizony sok fejtörés is akadt!Röviden a versenyről. Mindkét verseny három fordulós, amely lefedi a szakmai vizsgák témaköreit, így a jó teljesítményt nyújtók mentesülhetnek a szakmai vizsgák alól. Az elődöntőn, januárban írásbeli feladatsort kellett megoldani. Az iskolában oktatott valamennyi szakmából volt induló.Az eredmény két történelmi bravúr: Magashegyi Balázs (erősáramú elektrotechnikus) 100 %-os eredményt ért el, valamint 30 diák kapott felmentési javaslatot a szakmai vizsga írásbeli feladata alól. (A felmentéseket a majdani vizsgabizottság bírálja el és hagyja jóvá.)A középdöntőbe (előválogató, február közepe) minden szakma legjobbjait hívták. Ide az automatikai technikus szakmából 5, az erősáramú elektrotechnikus szakmából 3, és a villanyszerelő szakmából 1 versenyzőnk kapott meghívást. A budapesti megmérettetésen dőlt el, hogy ki juthat a döntőbe. Nagy örömünkre ez négyüknek sikerült is.A döntőt, immáron 12. alkalommal Budapesten, a Hungexpo területén tartották. A megnyitó ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök és Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte a versenyzőket. Rengeteg szakma, rengeted versenyző, jó hangulat és kezdődött az utolsó forduló. Két kemény versenynapot követően a harmadik napon szólították színpadra a szakmák legjobbjait.Igen, az iskolánkban oktatott szakmák "fiúsak". Négy, immáron szakmával rendelkező férfi állhatott fel a dobogóra, és nem is akárhova:Erősáramú elektrotechnikus szakma1. helyezett: Tarsoly Barnabás2. helyezett: Kelemen Bence LajosAutomatikai technikus szakma1. helyezett: Horváth Tamás3. helyezett: Herkovits RolandGratulálunk a versenyzőknek és a felkészítőknek is!