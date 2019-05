Éneklő Ifjúság Mosonmagyaróváron - fotók

Eredmények:



1. Szent Márton Általános Iskola Manókórusa ("B" - ARANY )

2. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola Metrum Gyermekkara (nem kért minősítést, mert Győrben már "A" ARANYAT kapott)

3. Mosonszolnoki Általános Iskola Gyermekkara ("B" - ARANY )

4. Szent Márton Általános Iskola Nagykórusa ("A" - ARANY )

5. Piarista Általános Iskola Gyermekkara ("A" – ARANY DIPLOMÁVAL )

Így Mosonmagyaróváron is már évtizedek óta hagyomány, hogy a helyi - és a környező települések gyermekkarai minden év májusában összegyűlnek, és egy ünnepi hangverseny keretében mutatják be tudásukat. 2019. május 10-én, pénteken de. 10 órai kezdettel, a Fehér Ló Közösségi ház színháztermében került rendezték a rangos eseményt.Az idei megmérettetésen 4 kórus vesz részt. Vendég kórusként lép fel a Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola Metrum Gyermekkara, a helyi kórusok közül a Piarista Általános Iskola Gyermekkara, Mosonmagyaróvár körzetéből a mosonszolnoki Általános Iskola Gyermekkara valamint a halászi Szent Márton Ált. Iskola alsós- és felsős kórusa.A fellépő kórusok produkcióit a KÓTA által delegált szakmai zsűri értékeli:Justinné Ládi Etelka karnagy , Sipos Tamásné, ének-zene tanár, zenei rendezvények szervezője és Saltzer Géza KÓTA elnökségének tagja, Bizottsági elnök.Ez a koncert-mint azt a neve is mutatja, - nem verseny, hanem egy kórustalálkozó. Elsősorban azt szeretnénk, ha a gyermekek és tanáraik – esetleg hozzátartozóik – meghallgatnák egymást. Látnák, hallanák, hogy a kórusban való éneklés nem csak nehéz és unalmas próbákat jelent, hanem közösséget alakít, élményt nyújt és egy olyan produktum, amivel még ma is büszkén képviselhetjük az iskolánkat. Helyezéseket nem oszt ki a zsűri, de a kórusokat arany, ezüst, ill. bronz oklevéllel minősíti a zsűri. A legjobb előadó pedig arany diplomáról szóló dokumentumot kaphat.Mivel nekünk, ének-zene tanároknak nemes kötelessége az ifjúság sokoldalú zenei nevelése, a magyar zenekultúra és az értékek védelmében, az Éneklő Ifjúság mozgalom szellemét megőrizendő, jeles zeneszerzők értékes darabjait tűztük műsorra.