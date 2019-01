Doni megemlékezés Darnózselin - fotók

Az emlékműsoron tiszteletét tette dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési épviselője és a özség önkormányzati épviselő testülete is. Litániával és kegyeleti megemlékezéssel adóztak dr. Galla Gábor érdemes esperes és plébános vezetésével a özségből frontra indult katonákra, akik ott váltak az értelmetlen háború hőseivé és áldozataivá.Bedó Gábor ny. honvéd százados, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség országos elnö idézte fel az akkori eseményeket beszédében. özremű ödtek a Darnózseli Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara, a Mosonmagyaróvári Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Mosonmagyaróvári Vitézi Rend tagjai, nevükben Ratkay Zoltán emlékezett az áldozatokra.A özség polgármestere, Fazekas Zoltán öszöntötte az 1940-1945-ös darnózseli hadiárvákat és a háború poklában elhunyt vagy eltűnt hozzátartozóikat is gyászolókat. Molnár Béláné, hadiárva meghatódva mondta el saját versét, emlékezve azokra, akik akaratukon ívül idegen földben nyugszanak.A kopjafánál Sastin ároly, korhű katonai felszerelésben állt díszőrséget. Ezután a megemlékezés koszorúit és mécseseit helyezté el a kopjafánál, majd a Tűzoltószertár nagytermében "A Doni tragédia" c. fotókiállítás megtekintésére került sor. A kiállítás .-ig tekinthető meg, 15.00-18.00 óra özött, ingyenesen - tudósította szerkesztőségünket Talpas Balázs.