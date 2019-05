Bögi Tamás és Bán Timea Fénnyel és ecsettel című kiállítása

A kiállítás hétfőtől péntekig, 10-16 óráig látogatható, május 29-ig.

Bögi Tamás fotóit, Bán Tímea mandaláit, selyemképeit, ékszereit és néhány festményét láthatják az érdeklődők. Bögi Tamás már több kiállításon is szerepelt fotóival, önálló tárlata a közelmúltban fejeződött be az Újvárosi Művelődési Házban. Bán Tímeának Győrben először van lehetősége, hogy megmutassa nagyszerű alkotásait.Bárány Zsolt a művelődési ház nevében köszöntötte a megjelenteket.Kovács Ildikó kerámiaszobrász mutatta be a fotóst, aki a kiállító vendégéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy első közös kiállításuk, de biztosan nem az utolsó.A hangulatot az Akkordeon Tánczenekar három tagja, Scharek Béla, Tóth István és Tóth György megalapozta azzal, hogy a látogatók érkezése alatt háttér zenét adtak. Műsorukat nagy tetszés fogadta. A program végén állófogadás, kötetlen beszélgetés volt a két alkotóval.