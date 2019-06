Az MKC sálja az Alpokban - fotók

Fotó: Tudósító

"Május 24. – én jutottunk el az osztrák Alpokba, a Salzburgi tartományba lévő Kaprunba – mesélte el a családfő Csizmazia Péter. Ott pedig felmentünk a legmagasabb kilátó pontra a Kitzsteinhorn hegységbe és ott készült a fotó az MKC sállal. 3029 méter magasan voltunk tehát és innen már óriási élmény volt látni az Alpok szinte teljes keleti részét. A hegyi túrázás a családunk egyik kedvenc tevékenysége és ezt most is összekapcsoltuk a másik kedvencünkkel az MKC csapatával.Tavaly nyáron Olaszországban, a Bormio tartományban lévő Stelvio hágó 2758 méter magas csúcsán voltunk. Erről is van egy képünk, ahol a kislányunk Csizmazia Dóra, aki a klub U11 – es csapatának játékosa, egy MKC matricát ragasztott fel. Jövőre is Ausztriában fogunk túrázni és Schladmingban, a Hoher Dachstein csúcsán is készítünk majd egy kézilabdás fotót. Igazi felüdülések a számunkra ezek a túrák, ahol élvezzük a csendet, a nyugalmat és természetet. Érdekes kettősség nálunk, hogy ilyenkor a magányt szeretjük, miközben otthon Mosonmagyaróváron, kimondottan élvezzük az UFM Aréna telt házas találkozóit. Öt évvel ezelőtt, amikor még Mosonszolnokon szerepelt a csapat, mi vásároltuk meg az ötödik számú bérletet. Régi szurkolók vagyunk tehát és nagy örömet szerzett nekünk az elmúlt bajnokság és az a filozófia, ahogyan fejlődik az MKC" - írta a Csizmazia-házaspár.