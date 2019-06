Amerikai autócsodák gyülekeztek Győrben - fotók

Az időjárás nyárias meleg volt, szikrázó napsütéssel. A kisbabás szülők keresték is az árnyékos helyeket. Déltől 18 óráig várták az érdeklődőket. Sorra érkeztek a szebbnél szebb amerikai autók és motorok. Először autentikus rockabilly zene volt Dj Johnnyval. Ezután a győri Red Roosters zenekaré következett a színpadon.Az Ati Edge and the Shadowbirds talp alá valójára táncolhattak a fiatalok. Az enni, innivalóvalóról a Barney's gondoskodott. Aki retro pin up frizurát akart magának készíttetni, annak Orbán Klaudia női, férfi és gyermekfodrász állt rendelkezésére a helyszínen. Sokan éltek a lehetőséggel. Kitűnő hangulatban telt a nap, melynek zárásaként este a Dongó Klubban After Party volt.