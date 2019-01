25. Esküvői kiállítás Győrben - fotók

Az érdeklődök minden olyan szolgáltatást megtalálhattak itt, amelyek az esküvők, lakodalmak nélkülözhetetlen velejárói. Választhattak gyűrűket, menyasszonyi autót, éttermet, esküvői süteményeket, szék- és asztal dekorációkat. Rendelhettek fotós, videós szolgáltatást is. Nem utolsó sorban gyönyörű menyasszonyi- és koszorús lány ruhákból választhattak. A sminkes standnál albumokból is tájékozódhattak az érdeklődők, de kaptak személyes tanácsadást is. A férfiak megnézhették az elegáns vőlegény ruhákat. Aki pedig az esküvői ceremónia levezényléséhez vőfélyt szeretett volna választani, abból is volt "kínálat".