"Tisztelt Volán! Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Tisztelt Sajtó képviselői!

Ahogy legutóbbi panaszlevelemben ígértem a kedves Volánnak, hogy legközelebb a Polgármesteri Hivatalnak és a sajtó képviselőinek is elküldöm a panaszomat és fotókat is fogok készíteni, mielőtt az Önök nemtörődömsége miatt Gyirmóton is hasonló tragédia történik, mint tavasszal egy másik országrészben, ahol nem a megállóban vette fel az utasokat egy busz, egyikük visszaesett és belehalt a fejsérülésébe!

A mellékelt fotók november 10-én reggel 6 óra 50 perckor készültek, mint a busz nyitott ajtaján is látszik, nem véletlen állt ott meg, hanem a felszállás bonyolítása céljából.

Fotó: Olvasó

Mikor a fotót készítettem, egy hölgy éppen akkor érkezett a buszhoz, beszéltünk, mondtam neki, hogy már megint felháborító módon veszélyezteti a sofőr a felszálló utasokat és azt mondta, hogy továbbra is rendszeres ez a jogszabályellenes, balesetveszélyes állapot és több sofőr egyáltalán nem hajlandó a hivatalos megállóban felvenni az utasokat, csak a szemben lévő murvás résznél (még ennél előrébb, gidres-gödrös, fokozottan balesetveszélyes rész a felszálláshoz).

Valóban nem mindenkire jellemző, a héten hétfő és csütörtök közötti reggeli járatot vezető sofőr valóban betartotta az előírásokat, és ügyelve az utasok biztonságára a szépen felújított hivatalos megállót használta.

A mai eset viszont ismételten mélységesen felháborított, mivel nem csak az utasokat veszélyeztette a sofőr, hanem több egyéb KRESZ szabályt is felrúgott, többek között nem tartotta be a kereszteződéstől számított 5 métert és két kapubejárót is eltorlaszolt.

Mivel emlékeim szerint a Volánnal legalább 6 ízben leveleztünk, kaptam ugyanazt a sablonlevelet, amiben leírják, hogy szabálytalan a megállón kívül felvenni utast és veszélyes és figyelmeztették a sofőrjeiket, hogy tartsák be a szabályokat és most legutóbbi ígéretem szerint küldöm a szabálytalanságról készült fotót és kérném a tisztelt Polgármesteri Hivatalt és a sajtó képviselőit, hogy segítsenek már be a Volánnak, mert úgy tűnik sablon válaszokon kívül semmit nem sikerült elérni a saját alkalmazottaiknál, jottányit sem javult a helyzet, egyesek továbbra sem hajlandóak sem a KRESZ szabályait betartani, sem az utasok biztonságát figyelembe venni, a munkáltatójuk figyelmeztetése ellenére (már ha valóban történt ilyen, kezdek ebben is kételkedni)" - írta levelében olvasónk, aki bízik a nyilvánosság erejében, és hogy levele közkinccsé tételével véget érnek a szabálytalanságok.