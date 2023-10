Vári Tamás Őrségi művész, aki dunántúli helyszíneken helyezi el a pici ajtókat, városunkban is megtalálta egynek a helyét. Azóta is sokan keresik meg, fotózzák az alkotást. Így tett olvasónk is aki a kellemes élményei mellett sajnos kellemetlen tapasztalatokat is szerzett a hétvégén.

Így írt nekünk:

"Rég szerettük volna megkeresni a gyerekekkel! Az eredeti csupasz ajtó azóta ki van csinosítva és szomszédok is beköltöztek. Sajnos a környék nagyon lepusztult, szemét, törött üveg, még fekália is - wc papírral letakarva - van. Ez nem turistacsalogató. Többet kell fordítani környezetünk megóvására, tisztán tartására."

Bizony, ez ellen a manók nem, csak az illetések tudnának tenni. Egyrészt takarítással, másrészt pedig, határozott fellépéssel azokkal szemben, akiknek nem egyértelmű, hogy közös értékeinkre, közterületeinkre is úgy kellene vigyáznunk, mintha a sajátunk lenne.

Mi azt mondjuk, bárcsak a valóságos utcakép is ennyire kedves és hívogató lenne, mint ez a mini változat.