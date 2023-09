A falutól északra közel 70 hektáron elterülő morotva tó máig a Szigetköz érintetlen vízivilágát őrzi. Botanikai szemmel is különleges növények és vízimadarak, valamint a patkányfejű pocok - mely hazánk legritkább pocok al(faja) és 2001-től fokozottan védett - élőhelye. Partján a Fertő-Hanság Nemzeti Park tanösvényt alakított ki, és madár megfigyelő-tornyot is építtetett. Érdemes ősszel is felkeresni! - írta olvasónk szerkesztőségünknek.

