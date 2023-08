Nyerges József hosszú éveken keresztül szolgálta a hagyományokat és a zenét, szívét mindig a nóta és a jókedv töltötte meg.

Az énekesi pályáját a Győri Obsitos Dalárda hagyományőrző énekkarában kezdte, ahol a nóta szárnyai alá vette, és megfogta a magyar énekek mély értelmét és szépségét. A Győr-Moson-Sopron Megyei Nóta Egyesület tagjaként és helyettes vezetőjeként is aktívan részt vett a magyar nóta hagyományának megőrzésében és terjesztésében. Hangja mélyen megszólalt a hagyományos katonadalokban és a magyar népzenei gyöngyszemekben, emelve az éneklés és a zene erejét.

Nyerges József nem csak az éneklésben, de a jókedv és a humor terén is kiemelkedett. Mindig mosolyra késztette környezetét, a humor mindig ott dobogott a szívében. Nem csupán a hangszórók mögött, hanem az élet minden területén igyekezett emberséges lenni embertársaival. Szeretettel és tisztelettel fordult mások felé, és ezért sokan szerették és becsülték őt.

A színpad volt második otthona, ahol az ének és a zene összeolvadtak vele. Az éneklés mélységes nyugalmat hozott számára, és lehetővé tette, hogy elfeledje a hétköznapok zűrös forgatagát. A magyar nóta szerelmeseinek szívében a jólelkűség lakozott, és ezt minden énekében és fellépésében megmutatta.

Most elhagyta a földi világot, hiszen az ember halandó. De Nyerges József emléke, az általa hordozott zene és nóta, valamint az emberséges hozzáállása mindörökké velünk marad. Bár testileg nincs közöttünk, szellemileg és szívünkben továbbra is él, mint a hagyományok őrzője és a jókedv hűséges hordozója. Barátai és szerettei most megrendülten fogadják a hírt, hogy ő már nincs közöttünk. De tudják, hogy az égi színpadon továbbra is folytatja útját. Ott, ahol a katonadalok és a magyarnóta szeretetének őrzését folytatja, egy olyan helyen, ahol a zenék örökké szólnak, és a nóta sosem szűnik meg.

Emlékét őrizzük és ápoljuk, ahogy ő is gondosan őrizte a magyar nóta és katonadalok hagyományát. Legyen emléke áldott és inspiráló számunkra, hogy mindig emlékezzünk a múltra, és énekléssel, zenével, és az embertársainkhoz való emberséggel hordozzuk tovább azt a szellemiséget, amit Nyerges József képviselt.

Gulyás Attila