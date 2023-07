"Utunk először Aradra vezetett, ahol megkoszorúztuk a vértanúk emlékművét. Magos Déva várához is felküzdöttük magunkat, aki már járt ott, és gyalogosan, az bizony megérti Kőmíves Kelemenéket. Emlékezetes órákat töltöttünk Kolozsváron, jártunk Mátyás király szülőházánál, meglátogattuk nagyjaink sírját a Házsongárdi temetőben. Bejártuk Vajdahunyad várát, sok érdekes dolgot tudtunk meg a Hunyadiakról.

Kosteleknél izgalmas kiránduláson vettünk részt, a hegyek között szekerekkel utaztunk a távoli, elzárt magyarlakta kis faluba. Itt nagy szeretettel vártak bennünket. Megismertük a mindennapjaikat, táncot és tréfás népdalt tanultunk.

Csíkszépvízen meglátogattuk az iskolát. Betekintést nyertünk az iskola életébe és egy rövid focimeccsen meg is mérkőztünk a gyorsan megalakult csapattal. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket, sok érdekes dolgot megtudtunk az ottani oktatásról.

A Békás szorosnál és a Tordai-hasadéknál tett túra során gyönyörű látványban volt részünk. Főleg a lengőhidakon való átkelés és a roppant csúszós sziklák voltak izgalmasak.

Tordán, a sóbányában – ki hinné – óriáskerekeztünk, sőt, megkóstoltuk: a falak is sóból vannak!

A Szent Anna-tónál izgatottan vártuk medve felbukkanását, de az éppen másfelé járt. A közeli Mohos-tőzeglápnál tett séta kárpótolta ezt.

A kőrösfői kis templom teljesen elvarázsolt bennünket. Ha valaki még nem barátkozott a szimmetriával, hát itt a festett kazettás mennyezet csodaszép ábráin biztosan megtette.

Jártunk még Szászhermányban az erődtemplomnál, a kerci apátság romjainál és Brassóban is. Igaz, a brassói aprópecsenye kimaradt, de helyette finom fagyit fogyasztottunk.

Rengeteg gyönyörű élményben volt részünk, nem is lehet mindet felsorolni. Mindenhol igen nagy szeretettel fogadtak bennünket, felejthetetlenné téve ezt a hetet. Hazafelé Királyhágónál vettünk búcsút Erdélytől, de úgy gondoljuk, nem örökre" - sűrítette néhány mondatba a hét nap élményeit olvasónk, Békefiné Horváth Éva.