Színes programokkal várták a látogatókat a gönyűi Dunamenti fesztiválra július 15-én. A délelőtti programok között szerepelt többek között a 112 nap is ahol a Győri Rendőr Főkapitányság baleset-megelőzési munkatársai, az Országos Mentőszolgálat Győri egysége, illetve Önkéntes tűzoltók is részt vettek.

Fotó: Olvasó



A rendezvényen a szakemberek különféle programokkal és prevenciós tanácsokkal várták a kicsiket és nagyokat.

Ezeken a programokon a gyerekek a játék és szórakozás mellett hasznos dolgokat is tanulhatnak. A fiatalok közül többen a pályaválasztás miatt is érdeklődtek a szakemberektől és az idősebb korosztály is számos olyan kérdésre kapott választ, ami foglalkoztatta őket.

Egy biztos, a rendezvénynek nagy sikere volt, amiért köszönet illeti a rendezvényen résztvevő szakembereket, akik szabadidejükben települnek ki abban az esetben ha felkérik őket.