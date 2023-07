"1962-ben érettségiztünk, mint IV. B osztály a Gépipari Technikumban. Az elmúlt évig a szokásos 5 évenként találkoztunk. Erre került sor most is, június 22-én. Korunk előrehaladtával elhatároztuk, hogy ezentúl minden évben összejövünk.

A kis létszám most sem befolyásolta a kitűnő hangulatot. Sok-sok emléket idéztünk fel, megtörtént dolgok, ugratások színesítették a találkozót. Finom ebéd, nagyon jó minőségi bor, sör, üdítő mellett töltöttünk el pár órát. Sajnos három társunk betegség miatt nem tudott részt venni. Bízva abban, hogy a következő találkozónkon Ők is ott lesznek, úgy búcsúztunk: egy év múlva újra találkozunk" - számolt be összejövetelükről olvasónk, Horváth Lajos.