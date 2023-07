"Én légkör- és természetfotósként minden este kerékpárral ingázok a két szigetközi település között: Hédervárról-Lipótra és vissza, azért, hogy megörökítsem a naplementét. Ez szerda este sem volt másképp. Már Hédervárról kiérve láttam, hogy a távolban valami nagyon füstöl. Ahogy haladtam előre már észleltem, hogy itt nagyobb lehet a probléma, ekkor figyeltem fel arra, hogy egy szalmakazal kapott lángra. Akkor már sejtettem, hogy nagy a gond, amikor egy száguldó tűzoltó ment el mellettem. Amikor a helyszínre értem, már a hédervári önkéntes tűzoltók elkezdték oltani a lángokat több vízsugárral is, majd néhány perccel később további három egység, a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók is kiérkeztek. A tűz oltását nehezítette, hogy a szerda esti órákban is még nagyon erős volt a légmozgás, így a tűzoltók teljes felügyelet mellett megvárták még a szalmakazal teljesen le nem ég.

Ebben az időben éppen kétfajta érzés kavargott bennem: az egyik a tűz miatti aggodalom, valamint a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatti izgalom volt, hiszen este 8 óra után indultam vissza Hédervárra, mikor kiderült, hogy melyik egyetemen folytathatom tovább a tanulmányaimat" - osztotta meg portálunkkal tapasztalatait, érzéseit és felvételeit olvasónk, Deák István.