A mai napon olyan dolog történt velünk, amire még nem volt példa az életünkben. A Lidlben vásároltunk, amikor az automata kasszánál készültünk fizetni. Az összesítés után odalépett hozzánk két fiatalember, majd mire észbe kaptunk, a bankkártyájukkal lehúzták a kifizetendő összeget, plusz még leraktak elénk 10 ezer forintot. Teljesen értetlenek voltunk, hiszen mi szoktunk adakozni, s nem kapni. Először azt hittem, hogy a kandi kamera valamelyik trükkje. Mikor érdeklődtünk, hogy ez miért történt azt a választ kaptuk, hogy nagyon jó évük volt, s ezért ezen a napon ők így jótékonykodnak. Meglepetésünkben még a nevüket is elfelejtettem megkérdezni. Én amúgy is hiszek az emberek jóságában és segítőkészségében, de ez nagyon váratlan volt. Úgy döntöttünk, hogy a kapott pénzt az öttevényi jótékonysági forralt boros akcióra fordítjuk, ami a "Jónak lenni jó" tévés műsorhoz kapcsolódik az idén, ahol a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének gyűjtünk. December 29-én lesz Öttevényen. Mindenesetre, ha a két fiatalember olvassa ezt a közleményt nagyon köszönjük nekik a jótékonykodást. Amint láttuk, több embernek is segítettek így. Ezzel csak megerősödött bennünk a korábbi meggyőződésünk: igenis vannak még jó emberek