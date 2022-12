A karácsony napjai igencsak mozgalmasak voltak ami az időjárást illeti. A látványos struktúrájú felhők gyorsan vonuló záporokat produkáltak a Szigetközben. De nemcsak a felhőzet volt látványos, hanem a naplementék is, hiszen karácsony minden napján lángolt az égbolt a naplemente idején, amely izzó színeket idézett elő a Szigetközben, Hédervár-Lipót határán. Az égiek is lemosolyogtak ránk az izgalmas időjárási jelenségekkel - írta olvasónk Deák István, aki fotókon is megörökítette az elvarázsoló látványt.

Következzenek a képek az izgalmas meteorológiai jelenségekről a Szigetközből: