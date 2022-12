Ez az alkalom az idei évben december 12-re esett, amely időpontot nagy izgalommal várták a 9. évfolyamos tanulók, akik bemutatkozó műsorral kedveskedtek szüleiknek, rokonaiknak, diáktársaiknak és tanáraiknak. Ezt az alkalmat nemcsak a diákok várták izgatottan, hanem mi szülők is.

A „gólyákon” kívül felsőbb évfolyamos diákok is megcsillogtathatták tehetségüket, énekkel, tánccal, versmondással, hangszereken történő játékkal nyűgözték le a közönséget.

Természetesen a közösséghez tartozást jelképező Deák-eskü sem maradhatott el, amely széles mosolyt csalt a vendégek arcára.

Az est egyik érdekes momentuma volt, hogy az Erasmus+ program keretében Portugáliában, Braga városában, illetve Spanyolországban, Sevillában több hetes szakmai gyakorlaton részt vett diákok élményeiket mesélték el szóban, illetve beszámolójukat megfűszerezték képekkel is. Fantasztikus lehetőség volt számukra, hogy egy idegen országban fejleszthessék szakmai tudásukat, miközben a nyelvet is gyakorolhatták. A diákok rengeteg élménnyel gazdagodtak, és sok tapasztalatot szereztek az irodai munkával kapcsolatban. Mindannyian úgy érzik, hogy nagyon szerencsések, hogy részt vehettek a projektben, amely szakmai, nyelvi és szociális kompetenciáikat is gazdagította. Bízom benne, hogy a program az elkövetkezendő tanévekben is folytatódni fog, lehetőséget adva még több diáknak!

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni az iskola vezetőségének, a tanároknak, hogy a rengeteg nehézség ellenére idén is megszervezték a Deák-eset, amely fantasztikus program a diákoknak és a szülőknek egyaránt!

Szöveg: Tóth Szilvia