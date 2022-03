Egyesületünk 2022. március 5-én szombaton tartotta meg idei éjszakai családi mini túráját. A délelőtti hóesés ellenére rengetegen jöttek el és túrázták végig az 5 kilométeres távot. Rengeteg gyerek mellett természetesen az idősebbek is képviseltették magukat. Összesen 174-en vágtunk neki az sötét erdőnek. Az uszodától elindulva a Károly-kilátóig sétáltunk fel, majd a sípályát kétszer is keresztezve a Sörházdombi-kilátóból lehetett megnézni a város éjszakai fényeit. A célban meleg tea várta a résztvevőket.

A túra része a Soproni Kilométerek programsorozatnak is. A sportfelügyelettől kapott kilométergyűjtő füzeteket át lehetett venni a túra előtt és a végén az igazoló pecsét is belekerült. Közel ötvenen éltek a lehetőséggel, hogy megkezdjék a gyűjtést de sokan már a füzettel a kezükben érkeztek. Legközelebb a Soproni Távlatok túrán és terepfutáson várjuk az érdeklődőket április 9-én.

2022. március 18-20 között harmadik alkalommal rendezzük meg V4-es edzőtáborunkat a Visegrádi Alap támogatásával. A tavalyi online változat után végre idén újra személyesen is találkozhatunk a Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkező karatésokkal. A rendezvény nem csak edzőtábor, hanem edzőtovábbképzés és bírói képzés is egyben. Természetesen nem csak a V4-es országokból, hanem Ausztriából és Szlovéniából is várunk vendégeket. Ukrajnából is voltak jelentkezők, de sajnos ők a kialakult helyzet miatt nem tudnak részt venni a rendezvényen.

A táborban edzéseket fog tartani Hiyori Kanawaza sensei, aki Japánól érkezik hozzánk. A 24 éves hölgy a Shotokan Karate-do International Federation karate szövetség aktuális világbajnoka kumitében (küzdelem). Pénteken és szombaton edzések és képzések lesznek. Vasárnap pedig egy nemzetközi verseny, ahol lehet gyakorolni a tanultakat. Az érdeklődés a várakozásainkat is felülmúlja. Sokkal többen érkeznek külföldről és itthonról is így a jelentkezési határidő lejárta előtt beteltek a szálláshelyek

- írta Tudósítónk.