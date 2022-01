Január 9-én sikeresen rendeztük meg az idei utolsó Extrem Burgenland felkészítő túránkat. Több mint 30-an vágtunk neki a 40 kilométeres távnak a Fertő parton. Többen gyalog érkeztek és mentek haza Sopronba, így ők közel hatvan kilométert tettek meg. Az időjárás is segített az igazi extrém túra hangulatának megteremtésében. -3 fokban indultunk, és napközben sem kényeztetett bennünket az időjárás. Reggel 7 órakor Balfról rajtolt el a társaság, Hegykőig le sem tértünk az útról, ott aztán átvágtunk Sarród felé. Kiérve az aszfaltos útra addig sétáltunk a határ felé, amíg el nem értük a túra 20. kilométerét. Ott megfordultunk, és visszafelé is megtettük a távot. Amennyiben a január 28-i időpontban nem tartják meg a túrát a szervezők az aktuális korlátozások miatt, akkor természetesen segítünk majd a nyári túrára való felkészülésben is

- írták a szervezők.