Megtelt a nézőtér érdeklődőkkel. A kitűnő koreográfia és a látványos ruhák a hölgyek szépsége mellett, mind garancia volt a sikerre, ami nem is maradt el. A fellépők között voltak a Selena Hastánc Iskola tagjai, valamint az Arábia Trió, a Kelet Gyöngyei Táncstúdió Sopronból. Ütőhangszereken közreműködött a The Darbuka Trió” – számolt be az eseményről Bögi Tamás olvasónk, akik fotóin keresztül is szeretné megosztani az élményét.