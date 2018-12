Vízjéggel teli gigakrátert találtak a Marson - Fotó

Fotó: sciencealert.com

Pár éve attól volt hangos a tudományos élet, hogy vizet találtak a Marson. Ebből máris jött a következő kérdés, miszerint élet is lehet a vörös bolygón? Esetleg korábban lehetett valamilyen élet a Marson?A mostani fénykép csak ráerősít az utóbbi kérdésre, ugyanis 81,4 kilométer átmérőjű a kráter, mely vízjéggel van tele. Az Európai Űrügynökség Mars Express nevű szondája többször is elhaladt már a Korolev- kráter felett, mely gyakorlatilag csurig van vízjéggel. - írja a sciencealert.com Kiderült, hogy a Marson vannak évszakok, és levegő is, bár ez utóbbi hihetetlen ritka és belélegezhetetlen. Az évszakok változásával a jég nem olvad el, mert nagyon mélyre nyúlik a kráter aljába, ami több, mint két kilométer mély. A jég kicsit több, mint 2200 köbkilométer. A bolygónak ezen a környékén található egy másik kráter, ami hasonlóan vízjeget tartalmaz.A vörös bolygó még sok meglepetést tartogat az emberiség számára, de egyre több dologra derül fény a közeljövőben, ugyanis a nemrég Marsot ért InSight felállította első kutatóállomását