Veszélyes mértékű radioaktivitást rejthetnek a gleccserek: a csernobili és fukusimai reaktorok katasztrófái, valamint az atomfegyvertesztek radioaktív nyomot hagytak az Alpok, az Északi- és Déli-sarkvidék, Kanada, Izland és a Kaukázus gleccserein - jelentette be Caroline Clason brit kutató szerdán az Európai Földtudományi Egyesület (EGU) bécsi közgyűlésén.



A gleccserekben rejlő radioaktivitás mennyisége veszélyes lehet az egészségre.



A Plymouthi Egyetemen dolgozó Clason és kollégái megvizsgálták, milyen nyomokat hagytak hátra az atomfegyverek tesztjeiből és az atomerőmű-katasztrófákból bekövetkező radioaktív csapadékok a felszíni gleccserjégben.



Eredményeik szerint ott nagyságrendileg nagyobb mennyiségű radioaktív anyagok gyűltek fel, mint a természetben általában. A gleccser tízszer hatékonyabb "szemétgyűjtő", mint a zuzmók és a mohák, amelyek már maguk is nagyon nagy mértékű radioaktivitást képesek felvenni - fejtette ki a gleccserkutató.



A klímaváltozás miatt a gleccserek mindenütt nagyon gyorsan olvadnak és radioaktív elemeket szabadítanak fel Clason szerint. Ezek az olvadékvízzel bekerülnek patakokba és folyókba, így az "örök jégből" eljutnak az emberi civilizációba. Rontják a vízminőséget, és lehetséges, hogy a táplálékláncba is bekerülnek.



A reaktorok katasztrófáinak és az atomfegyverek tesztjeinek tehát messzebbre nyúló és hosszabban tartó következményei vannak, mint azt eddig feltételezték, ráadásul a gleccsereken keresztül még egyszer hozzájárulnak a környezetszennyezéshez - véli Clason.