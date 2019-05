Ünnepel a NASA, hamarosan 50 éve lesz annak, hogy a Holdra szálltunk

Július 20-án lesz pontosan 50 éve annak, hogy Neil Armstrong a Holdra lépett. A jeles évforduló alkalmából Pierce Bizony tudományos szakújságíró, űrtörténész a NASA mesés fotóiból készített egy könyvet.A Moonshots: 50 Years of NASA Space Exploration Seen Through Hasselblad Cameras elnevezésű kötet az elmúlt 5 évtized legjobb felvételeit gyűjtötte össze az űrből. Ezek között megtalálható például az a híressé vált szelfi, amelyet Buzz Aldrin űrhajós készített az űrsétája közben 1966-ban. Ő volt egyébként az a férfi, aki Armstrong után másodikként lépett a Holdra – számolt be róla a The Sun.