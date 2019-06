Újraindítanák a Marson fúrás közben megrekedt robotvakondot

Valószínűleg nem megfelelő a robotvakond támasztéka a környező talajban, a Mars csekélyebb gravitációjának hatása alatt"

Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond, a HP3 (Heat Flow and Physical Properties Probe) újraindítására.- közölte a Német Űrkutató Központ (DLR). Hozzátették, hogy egy kő is megállíthatta, de ez valószerűtlen.A robotvakond az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight-missziója keretében érkezett a vörös bolygóra novemberben és február végén kezdett fúrni a Mars talajában.A hőáramlást mérő HP3 (Heat Flow and Physical Properties Probe) műszerrel végzett kutatás célja, hogy mérjék a Mars belsejéből érkező melegáramlatokat.A DLR fejlesztette berendezés "tüskéje" kalapácsszerű ütésekkel halad előre a talajban, miközben mérőszenzorokkal ellátott kábelt húz maga után.Az adatok a Földhöz hasonlatos égitest keletkezésének és fejlődésének jobb megértéséhez járulhatnak hozzá.A HP3 a hőmérsékletet a Celsius-fok egy ezredrészének megfelelő pontossággal tudja mérni. Ebből például arra is lehet következtetni, hogyan fejlődött a vörös bolygó belseje és hogy még mindig rendelkezik-e forró, folyékony belső maggal.A 360 kilogrammos robotgeológus nem mozog, leszállási helyén végzi feladatait.Az összesen 650 millió eurós (208,8 milliárd forint) misszió a tervek szerint két éven át tart.