Újra megmérik a Mount Everest magasságát

A nepáli kormány által kijelölt hegymászókból álló csoportot küldenek a Mount Everest (Csomolungma) magasságának újbóli megmérésére és annak kiderítésére, hogy a 2015-ös nagy erejű földrengés miatt csökkent-e a hegy magassága.



A helyiek abban bíznak, hogy az újabb mérésekkel véget vethetnek a találgatásoknak, hogy a világ legmagasabb hegye némileg zsugorodott a 2015-ös földrengés következtében.



Négy kormányzati földmerő kel útra szerdán, a Himalája hegységben lévő Mount Everest felé.



A Mount Everest hivatalos magassága 8848 méter, ezt az adatot elsőként egy 1954-es indiai földmérés rögzítette. Ezt követően számos más csoport is végzett méréseket a hegycsúcson, de továbbra is az 1954-es mérés eredményét tartják széleskörűen elfogadottnak.



Nepált 2015 tavaszán egy nagy erejű földrengés rázta meg, azóta heves viták folynak arról, hogy a földmozgás következtében csökkenhetett-e a hegycsúcs magassága. A kérdés tisztázása érdekében Nepál 2017-ben úgy döntött, hogy megbíz egy földmérőkből álló csoportot egy expedíció előkészítésére.



A négy illetékes földmérő két évet töltött azzal, hogy tökéletesítsék módszereiket a hegycsúcs megmérésére, és felkészüljenek azokra a szélsőséges körülményekre, amelyek a világ tetején fogadják majd őket. Helyi tisztviselők közlése szerint a földmérők speciális felszerelésekkel indulnak útnak, hogy összegyűjtsék az adatokat a hegycsúcs valódi magasságának meghatározására.



Ez az expedíció egyúttal lehetőséget teremt arra is, hogy Nepál saját méréseket készítsen a legendás hegyről, amelyről maga himalájai ország is híres. Az Ázsia egyik legszegényebb országának számító Nepál eddig nem végzett saját mérést a Mount Everest magasságáról.



Egy amerikai csoport GPS-technológiával készült, 1999-es mérése két méterrel magasabbnak mérte a Mount Everestet. Ezt az adatot azonban csupán az Egyesült Államok nemzeti földrajzi társasága használja, a mérés eredményét nem igazán ismerték el.



Nepál és Kína között diplomáciai vitába robbant ki, amikor Kína azt állította, hogy a hegycsúcs négy méterrel alacsonyabb, mint az elismert magassága.



Nepál két tektonikus lemez találkozásánál fekszik, a Himalája az eurázsiai- és az indiai-kőzetlemezek ütközésének eredményeként jött létre.