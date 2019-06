Tűzvész teremtett egyedülálló élőhelyet Svájcban

Egyedülálló élőhelyet teremtett számos faj számára a 2003-as svájci tűzvész, amely mintegy 300 hektárnyi hegyi erdőt pusztított el a Wallis kantonban lévő Leukban. Amikor újra visszatért az élet a területre, főként a veszélyeztetett fajok telepedtek meg itt.



Halott és elszenesedett fák jelzik a pusztító erdőtüzek nyomát. Az egykor kipusztult erdei területek azonban veszélyeztetett fajokban gazdag helyszínné váltak - írták a Plos One című szaklapban a Sempachban lévő svájci madármegfigyelő intézet és a Berni Egyetem kutatói.



A tűz után néhány évvel például az igen ritka kerti rozsdafarkú populációjának nagysága egész Svájcban nem tapasztalható méretet öltött - közölte az intézet szerdán.



"Tanulmányunkban kimutattuk, hogy veszélyeztetett madárfajok a korábban leégett erdős területeken lényegesen gyakrabban fordulnak elő, mint a le nem égett erdőkben" - mondta Livio Rey szakértő.



A madarak különösen sokat profitálnak a nyitottan maradt felszíni területekből, ahol a rovarok könnyebben elérhetők. De ritka növény- és rovarfajok is szívesen választják új otthonként a korábban leégett területeket.



Ami az emberek számára katasztrófa, az számos állat- és növényfaj számára optimális körülményeket jelentő életteret teremthet. Nemcsak az erdőtüzek ilyen katasztrófák, hanem a viharok és az áradások is. Az ilyen "dinamikus folyamatok" az érintett területeken "újrakeverik a lapokat": visszaszorítják a domináns fajokat és helyet teremtenek a gyengébbek számára, amelyek az ilyen lerombolt területek újbóli betelepítésére specializálódtak - írták a kutatók.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)