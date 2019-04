Tudományos szenzáció! Nézze meg az első, fekete lyukról készült felvételt - fotó

Az Eseményhorizont Távcso (EHT) projekt által 2019. április 10-én közreadott kép egy fekete lyukról. Fotók: MTI/EPA

Először sikerült felvételt készíteni egy fekete lyukról. Az Event Horizon teleszkóphálózat által készített képeket, amelyen egy fényes gyűrűalakzat előtt sötét folt látható, szerdán mutatták be a világ hat különböző pontján egyidejűleg tartott sajtótájékoztatón.Eddig csak illusztrációk léteztek a fekete lyukakról. A most közzétett négy képen az 55 millió fényévre lévő Messier 87 nevű galaxis középpontjában lévő, nagyon nagy tömegű fekete lyuk látható. A felvétel elkészítésében négy kontinens nyolc obszervatóriuma vett részt.A kutatás az Event Horizon Telescope (EHT) projekt keretében valósult meg. A nemzetközi együttműködés 2012-ben indult azzal a céllal, hogy közvetlenül megfigyeljék egy fekete lyuk környezetét egy földbázisú, globális teleszkóphálózattal.A felvételeket Washingtonban, Brüsszelben, Santiagóban, Sanghajban, Tajpejben és Tokióban mutatták be.A fekete lyukak nagyon kis térségben tömörülő, hihetetlenül nagy tömeget tartalmazó, rendkívül nagy sűrűségű kozmikus objektumok. Jelenlétük szélsőséges módon befolyásolja a környezetüket azáltal, hogy görbítik a téridőt, és extrém módon felforrósítják a beléjük hulló anyagokat. A felvétel a Szűz csillagképben lévő Messier 87-es óriásgalaxis közepén található fekete lyukat ábrázolja, amelynek tömege 6,5 milliárdszor akkora, mint a Napé.A fekete lyuk közeli környezetének közvetlen megfigyelése érdekében a projekt keretében arra törekedtek a tudósok, hogy továbbfejlesszenek és világszinten hálózatba kapcsoljanak nyolc, a világ különböző pontjain felszerelt teleszkópot. Ezeket a távcsöveket rendkívül magasan fekvő területeken helyezték el, például a spanyolországi Sierra Nevadában, hawaii és mexikói vulkánokon, az arizonai hegységben, a chilei Atacama-sivatagban és az Antarktiszon. Európa, Amerika és Kelet-Ázsia több mint 200 kutatója vesz részt ebben a nagyszabású nemzetközi műveletben.A képek rögzítése négy napba telt, mivel ehhez "az egész világon tökéletesen megfelelő időjárásnak kellett lennie és szó szerint együtt kellett állnia a csillagoknak". A felvételek alátámasztják Einstein általános relativitás-elméletét - mondta el a felfedezésben részt vevő Jessica Dempsey, a Hawaiin lévő Kelet-Ázsiai Obszervatórium igazgatója.Az adatokat két éve gyűjtötte az EHT, a képek megalkotása azonban hatalmas, időigényes vállalkozás volt, melynek kivitelezésében mintegy 200 kutató, szuperszámítógépek és világszerte repülőgépekkel szállított, több terabájtnyi adatra volt szükség.Einstein egy évszázada még a fekete lyuk szimmetrikus alakját is megjósolta. "Kör alakú, de egyik oldalán erősebb a fénye. Ez azért van, mert ez a fény a Föld felé tart" - fejtette ki a kutató.A képeken a fekete lyuk hatalmas gravitációja által több millió Celsius-fokra felmelegített gáz látható.A méréseket olyan hullámhosszon végezték, amely az emberi szem számára nem látható, ezért a képhez a csillagászok adták hozzá a színeket. Élénk, meleg aranyat és narancsos színt használtak, mivel "fénye annyira forró" - mondta Dempsey.A projekt 50-60 millió dollárba (14,3-17 milliárd forintba) került.A kutatásban részt nem vevő tudósok szerint a teljesítmény megérne egy Nobel-díjat is, ugyanúgy, ahogy egykor a gravitációs hullámok felfedezése.