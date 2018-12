Tízperces ráktesztet fejlesztenek ausztrál kutatók

Tízperces rákteszt fejlesztésén dolgoznak ausztrál kutatók: az új vizsgálat 90 százalékos bizonyossággal lesz képes észlelni a fejlődő kórt a páciens vérében.



Az olcsó és egyszerű teszt színváltó folyadékot használ annak felderítésére, akadnak-e rosszindulatú sejtek valahol a szervezetben. Az eredmény 10 percen belül látható - derült ki a Nature Communications című szaklapban bemutatott tanulmányból.



"Ez egy olcsó és hordozható műszer, mely diagnosztikai eszközként lesz használható, akár mobiltelefonnal is" - mondta Matt Trau, az ausztrál Queenslandi Egyetem kutatója.



A teszt megalkotását az tette lehetővé, hogy a kutatócsapat felfedezte: a rákos DNS és a normál DNS lényegesen eltérő módon kapcsolódnak fémes felületekhez. Ennek köszönhetően kifejlesztettek egy tesztet, mely különbséget tesz az egészséges és a rákos DNS között, még az olyan kis DNS-nyomokban is, mint amekkorák utat találnak maguknak a véráramba.



A DNS-mintát aranyrészecskéket tartalmazó vízhez adják. A rákos sejtekből származó DNS hozzátapad a nanorészecskékhez, a víz színe így rózsaszín marad. Az egészséges sejtekből származó DNS más módon kötődik a részecskékhez, a víz színe kékre változik.



A tudósok 200 rákos emberi mintán és DNS-en tesztelték a módszert, 90 százalékos bizonyossággal. Egyelőre csak mell-, prosztata- , bél- és nyirokcsomórákra tesztelték, de a kutatók meggyőződése szerint az eredményeket a kór más típusaival is meg tudják ismételni.



"Biztosan még nem tudjuk, hogy ez a rákdiagnosztika szent grálja-e, de nagyon érdekesnek tűnik, hiszen egy hihetetlenül egyszerű, univerzális rákmarker, elérhető és olcsó technológia, amely nem igényel bonyolult, laborokhoz kötött műszereket, mint a DNS-szekvenálás" - emelte ki Trau.



A továbbiakban a teszt hatékonyságát embereken és nagy klinikai kísérletekkel kell próbára tenni, mielőtt leendő páciensek diagnosztizálására alkalmazzák.