Szokatlan módját fedezték fel a vírus vérrel való terjedésének

Egy veszélyes vírus vérrel való terjedésének szokatlan formáját, a vallási rituáléként végzett véres önkorbácsolást és önmegsebzést fedezték fel brit kutatók.



Egy szerdán megjelent tanulmányban a kutatók leírják: sokáig értetlenül álltak az előtt, hogyan fertőződött meg 10 brit állampolgárságú férfi egy olyan ritka vírussal, mint a humán T-limfotróp vírus 1-es típusa (HTLV-1), ami egy HIV-hez hasonló retrovírus, hiszen nem tartoztak egyik ismert rizikócsoporthoz sem.



A HTLV-1 általában szoptatással, nemi úton, vérátömlesztéssel és kábítószeresek fecskendőinek közös használatával terjed. A vírussal fertőzött személyek nagy többsége semmiféle tünetet nem mutat, a legtöbben nem is tudnak fertőzöttségükről, de kis részük szörnyű kórokban, például vérrákban vagy egy súlyos degeneratív idegrendszeri betegségben betegszik meg.



A Nagy-Britanniában diagnosztizált tíz HTLV-1-pozitív férfi sem mutatta betegség jeleit, fertőzöttségük véletlenül derült ki, véradással vagy mesterséges megtermékenyítéssel összefüggésben végzett vérvizsgálatok alkalmával - olvasható az amerikai járványügyi hatóság (CDC) folyóiratában.



A rejtély véletlenül oldódott meg a londoni St. Mary's kórházban, ahol az egyik kutató, Divya Dhasmana sebhelyekre figyelt fel az egyik páciens hátán. Az ezt követő újabb kikérdezés során kiderült, hogy a vírushordozók mindannyian vérzéssel járó vallási önkorbácsolásban vettek részt Irakban, Pakisztánban, Indiában vagy Nagy-Britanniában.



E rituálék egyikében a férfiak éles kést ütögetnek a homlokukhoz, majd továbbadják azt másoknak. Egy másik rituáléban pengékből álló lánccal vagy egyéb pengés eszközzel csapkodják a hátukat, ugyancsak egymásnak adva a "pengekorbácsot".



Az egyik páciens elmondta, hogy az önkorbácsoláshoz használt eszközt továbbadás előtt belemártották egy recept nélkül is kapható fertőtlenítőszerbe, Dhasmana szerint azonban a HTLV-1 ellen nem elég az ilyesfajta fertőtlenítés.



Az önkorbácsolás vagy az önmegvágás rítusát több vallási csoport is alkalmazza, főleg a síita muszlimok az asúra nevű ünnepnapjukon. Többnyire csak férfiak gyakorolják és a szertartás vitatott a vallási közösségen belül is.