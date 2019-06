Szenzáció: Delacroix nemrég előkerült olajfestményét állították ki

Egy párizsi galériában kiállították Eugene Delacroix (1798-1863) másfél éve előkerült olajképét, amelyet a Louvre-ban látható, Algíri nők lakásukban című híres festményéhez készített előtanulmányként a romantikus festészet egyik legnagyobb alakjának számító francia alkotó.



A több mint másfél évszázada eltűnt, keleties stílusú, élénk színekben pompázó 46 x 38 centiméteres olajképen érzéki pózban ülő nő látható, mellette fekete rabszolgája, aki hátat fordít neki.



A párizsi Mendes galériában csütörtökön közszemlére tett festmény eredetiségét másfél évig tartó kutatómunka eredményeként igazolta Philippe Mendes galériatulajdonos és Virginie Cauchi-Fatiga, Delacroix-ra szakosodott művészettörténész.



Mendes szerint kétség sem férhet a kép eredetiségéhez, amelyet művészettörténeti elemzés és dokumentáció hitelesít. A lakása falán lógó festményt másfél éve mutatta meg egy magángyűjtőnő a galériatulajdonosnak, hogy szakvéleményt kérjen róla.



A Kelet által megigézett Delacroix egy marokkói tartózkodás után 1832 júniusában ment Algírba, az utazás eredményeként született meg 1833-ban az Algíri nők a lakásukban című világhírű festménye, amelyet a rákövetkező évben bemutattak a párizsi Szalonon, és még abban az évben megvásárolt a Louvre.



A tanulmánykép Mornay gróf gyűjteményébe került, egy diplomatáéba, akit a festő elkísért Észak-Afrikába. A gróf 1850 januárjában elárverezte gyűjteményének egy részét, közte Delacroix hét művét.



Az árverésre került Delacroix-képek közül jelenleg három múzeumokban található, egy a Louvre-ban, egy a montpellier-i Fabre múzeumban, egy pedig a roueni szépművészeti múzeumban.



A másfél éve előkerült tanulmányképet Mendes és Cauchi-Fatiga úgy azonosította, mint a Mornay-féle árverés 118. számú tételét, amelyről eddig úgy hitték, hogy a montpellier-i múzeumban lévő festménnyel azonos, a 118-as szám szerepel is az "új" kép hátoldalán.



A festményt a Mornay-féle árverés jegyzéke szerint egy bizonyos "ifjabb Symonet" vásárolta meg 450 frankért. Az aukció után a kép eltűnt a nyilvánosság és a szakma elől.



A most végzett röntgensugaras átvilágítás azt is kimutatta, hogy az algíri nőkhöz készült tanulmányt Delacroix egy másik, ülő öregembert madárral ábrázoló képre festette rá, amellyel a festő valószínűleg elégedetlen volt.



A festmény július 11-ig látható a párizsi galériában, ezt követően várhatóan külföldi turnéra viszik, Mendes szerint főleg közel-keleti múzeumok érdeklődnek iránta. Mivel a francia állam nem nyilvánította nemzeti kincsnek a képet, az minden további nélkül külföldre vihető.



Az algíri nők végső, Louvre-ban látható változatán három ülő (fehér) nő látható egy fekete rabszolganő társaságában, egy nagypolgári lakásban. A montpellier-i példányon a kompozíció közepén szereplő két (fehér) nő látható.