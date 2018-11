Sikeresen landolt a Marson az InSight űrszonda - Itt nézheti meg az érkezést

Sikeresen landolt a Marson az InSight robotgeológus űrszonda hétfő este, közép-európai idő szerint 20 óra 54 perckor - közölte az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA.

Mintegy 485 millió kilométernyi út megtétele után sikeresen landolt a Marson az InSight űrszonda közép-európai idő szerint hétfő 20 óra 54 perckor - közölte az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA.A május 5-én útjára indított InSight az első űrszonda, amely a Curiosity 2012-es Marsra érkezése óta leszállt a vörös bolygóra. A robotgeológus űrszonda két évre tervezett missziója alatt a Mars mélyét vizsgálja, és megméri a bolygó hőmérsékletét.Az egymilliárd dolláros amerikai-európai misszió kutatásának célja, hogy pontosabb képet kapjon a tudomány, miként keletkezett 4,5 milliárd éve a Mars és a Naprendszer többi sziklás bolygója, köztük a Föld is.Az Insight a Phoenix és a Viking marsjárók mintájára épült háromlábú leszállóegység, de nem közlekedik, hanem stabilan egy helyben áll.A landolás helyét, az Elízium-síkságot (Üdvözültek hona) 22 helyszínből választották ki a NASA tudósai, a helyszín egy teljesen sík térség a marsi egyenlítőtől északra."Egy jó landolási hely kiválasztása a Marson olyan, mint egy jó otthon kiválasztása, az elhelyezkedésen van a hangsúly" - közölte korábban Tom Hoffman, az Insight Project menedzsere a NASA pasadenai Jet Propulsion Laboratóriumában."Nemcsak egy biztonságos helyre volt szükségünk, hanem egy munkahelyre is, ahol majd öt méter mélyre lehatolhat az HPR robot" - tette hozzá.A landolási helynek világos helyszínnek kell lennie, és elég melegnek ahhoz, hogy a napelemek működése biztosított legyen. Ezért összpontosítottak az egyenlítő környékére, és választották ki a 130 kilométer hosszú és 27 kilométer széles ellipszis alakú térséget a síkság nyugati szélén - magyarázta Hoffman.Ez a hely mintegy 600 kilométerre van a NASA Curiosity marsjárójának 2012-es landolási helyétől.Az Insgiht űrszonda 20 óra 47 percekor hatolt be a Mars ritka légkörébe mintegy 19 800 kilométeres sebességgel,két perccel később az űrszonda védőpajzsának hőmérséklete elérte az 1500 Celsius-fokot.A súrlódás által lelassulva, egy hatalmas ejtőernyő és retrorakéták segítségével hat és fél perc alatt tette meg a 112 kilométernyi utat a Mars felszínéhez, ahová mintegy óránkénti nyolc kilométeres sebességgel érkezett meg.A landolás után néhány perccel megérkezett az űrközpontba az első fotó a vörös bolygón álló és működő űrszondáról.Az InSightot két mini műhold kíséri, amelyeken keresztül kommunikálni lehet az űrszondával. Egy 2008-as animációs film két szereplője alapján a Wall-E és Eve nevet kapták a műszerek. A két aktatáska méretű CubeSat (kockaműhold) mini műhold néhány ezer kilométerre volt a Marstól, amikor az InSight megérkezett.Wall-E és Eve ugyanazon a rakétán indult a földről, mint az InSight. A CubeSat típusú műholdak mindig osztoznak a rakétán, mivel túl kicsik és kevésbé jelentékenyek ahhoz, hogy indokolt legyen az önálló kilövésük.A műholdak mintegy 10 ezer kilométeres távolságban követték az InSightot a Mars felé tartó 483 millió kilométeres útján, hogy elkerüljék az összeütközést vagy a veszélyes helyzeteket.Ahogy azt korábban megírtuk ,a 45 méter átmérőjű Jezero-kráterbe fog leereszkedni a Mars 2020 munkanevű marsjáró.A krátert öt évnyi keresés után választották ki 60 jelölt helyszín közül - közölte kedden a NASA.Kifejtették: a helyszín geológiai szempontból nagyon érdekes, de az itteni landolás a számos szikla és törmelék miatt hatalmas kihívást jelent. A kráter a marsi egyenlítőtől északra lévő hatalmas becsapódási medence nyugati peremén található.Az élő videót itt tudják megtekinteni:"A Jezero-kráterben lévő landolási terep geológiai gazdag terület, 3,6 milliárd évvel ezelőtt kialakult formákkal. Valószínűleg a bolygófejlődés és az asztrobiológia több fontos kérdését segít megválaszolni a terület. Az, hogy mintákat szerzünk erről a különleges helyszínről, forradalmasíthatja a Marsról alkotott elképzeléseinket arról is, hogy mennyire képes a bolygó befogadni az életet" - mondta Thomas Zurbuchen, a NASA munkatársa.Azoknak, akik YouTubeon szeretnék követni a landolást, itt tehetik meg:Ezt a videót pedig forgathatják 360 fokban, és ez is az élő közvetítés: