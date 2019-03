Ritka dokumentumot rejtett a könyvtár, véletlenül találtak rá

Földnélküli János király (1199-1216) eredeti okiratára bukkantak véletlenül az észak-angliai Durham városában.



A 819 éves ritka dokumentumot, amelyen a királyi pecsét is rajta van, 1200. március 26-án keltezték. York városában adták ki és két durhami falucska tulajdonjogának átruházását szentesíti.



János király uralkodása idejéből egy tucatnál kevesebb eredeti okirat maradt fenn.



Az okiratot gondosan fogalmazta meg egy bírósági forrás, valószínűleg egy képzett írnok, aki a kancellária vagy a kormányhivatal tagja volt.



A Bristoli Egyetem oktatója, Benjamin Phol talált rá, amikor az Durhami Egyetemhez tartozó Ushaw College könyvtárában végzett teljesen másirányú kutatásokat.



"Olyan mintha egy ablak lenne a múltra, amelyet meg is érinthetsz" - mondta a kutató.



A középkori okiratok nemcsak jogi tartalmuk miatt fontosak, hanem azért is, mert a kor társadalmi és politikai kultúrájáról mesélnek nekünk" - tette hozzá.



Földnélküli János a Magna Chartáról közismert. Az angol történelem egyik legfontosabb dokumentumát, a rendi jogokat biztosító szabadságlevelet 1215-ben, az után adta ki, hogy az angol főurak fellázadtak ellene a Normandia visszafoglalásáért indított, ám elvesztett csata után.