Néhány éven belül eltűnhetnek a norvégiai gleccserek

Olvadnak a gleccserek Norvégiában az elmúlt napok rekordmagas hőmérsékletei nyomán és fennáll a veszélye annak, hogy egy részük teljesen eltűnik néhány éven belül - figyelmeztetnek kutatók.



"Az itteni hőmérséklet meghaladja a 30 Celsius-fokot, ami egyértelműen a megmaradt hó és a gleccserek nagyfokú olvadásához vezet" - mondta Atle Nesje, a Bergeni Egyetem geológiaprofesszora, hozzátéve, hogy az olvadás miatt a gleccsertavak is megáradnak.



A norvégiai vízkészlet- és energiaügyi bizottságnál (NVE) dolgozó Liss Marie Andreassen szerint a norvégiai gleccserek nagy része eltűnhet a következő 20-50 évben. "A gleccserek éghajlatjelzők, és rendkívül érzékenyek a klímaváltozásra" - magyarázta a gleccserkutató.



Nesje szerint a kisebb gleccserek egy része már néhány éven belül teljesen eltűnhet. A nagyobbak ezzel szemben még évekig ki fognak tartani, de már náluk is láthatóak a visszahúzódás jelei. "Ahogy a gleccserek zsugorodnak, úgy az olvadékvíz mennyisége is csökken, ami hatással lehet a vízellátásra és a mezőgazdaságra" - fejtette ki a professzor.



Nesje megjegyezte továbbá, hogy a vízerőművek egy része gleccservízre támaszkodik, és a vízgyűjtő medencék egy része is eltűnhet.



A jelentés szerint az előrejelzések 15 százalékkal több téli csapadékot és 2-3 Celsius-fokkal melegebb nyarakat ígérnek a század vége felé közeledve.



"Bizonyos előrejelzések szerint az olvadás csupán a következő években fog erősödni" - jegyezte meg a professzor, hozzátéve, hogy a század végére a kis és közepes méretű gleccserek nagy része teljesen eltűnhet.



