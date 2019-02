Nagyobb és magasabb lett a Havaii-sziget

Tudósok megmérték a Hawaii-szigetcsoport legnagyobb szigetén, Hawaiin tavaly felszínre törő Kilauea legújabb lávafolyamait, a friss adatok alapján volt, ahol 55 méterrel is megnövelte a szárazföld magasságát az olvadt kőzet.



Az Egyesült Államok Földtani Intézete (U.S. Geological Survey) az új adatokkal együtt előzetes térképet is készített - írta a Hawaii Tribune-Herald című lap.



A tavaly májusban kezdődő kitörés több mint hétszáz lakóépületet semmisített meg a Hawaii-szigeten, a láva majdnem 36 négyzetkilométert borított el. A szárazföld területét mintegy 3,54 négyzetkilométerrel növelte meg a tengerbe omló olvadt kőzettömeg.



Az új adatok egy részét drónok és helikopterek gyűjtötték tavaly nyáron, az izzó lávafolyam hömpölygése közben - mondta Janet Babb, a Hawaii Vulkáni Obszervatórium munkatársa.



Bizonyos helyek a drónoknak túl távoliak, a helikopteres repüléshez túl veszélyesek voltak a magma és a víz találkozásakor keletkező sósav miatt, ezért további adatokat később kellett összegyűjteni.



A Földtani Intézet idén folytatja a láva borította terület vizsgálatát és pontosítja a nyáron mért adatokat - mondta Babb.



Azt remélik, a láva vastagságának teljes feltérképezésével jövőre lesznek készen.