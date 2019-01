Most már tudjuk, hány fok van éjszaka a Hold távoli oldalán

Az eddig véltnél hidegebb az éjszaka a Hold távoli oldalán: a Csang'o-4 kínai űrszonda adatai szerint mínusz 190 Celsius-fokra csökken éjjel a hőmérséklet a Hold Földről nem látható oldalán.



Ez az első alkalom, hogy kínai kutatók elsőkézből származó adatokat kaptak a Hold éjjeli felszíni hőmérsékletéről.



A Csang'o-4 leszállóegységét és a holdjárót a napfény ébresztette hosszú "álmából" a Holdon töltött első extrém hideg éjszakája után - közölte a Kínai Nemzeti Űrügynökség.



A gravitációs árapály-hatás következtében a Hold forgási ritmusa megegyezik a keringési ritmusával, ezért mindig ugyanazon oldala fordul a Föld felé.



"A Csang'o-4 mérései szerint a Hold Földtől távol eső oldalán a talaj sekély rétege alacsonyabb hőmérsékletű, mint a Földhöz közelebbi oldalon, amelyet annak idején az amerikai Apollo misszió mért" - mondta He Csang, a Kínai Űrkutató Akadémia (CAST) munkatársa, a Csang'o-4 projekt vezetője.



"Ezt valószínűleg a talajösszetétel eltérései okozzák a Hold két különböző oldalán. De további elemzésekre van szükségünk" - mondta Csang.



A Holdon egy nap 14 földi napnak felel meg, egy holdi éjszaka szintén 14 földi napon át tart. A Csang'o-4 a napenergia hiánya miatt váltott alvó módozatba a holdi éjszaka során.



A Hold nappalának és éjszakájának hőmérséklete között hatalmas az eltérés. Korábban a kínai tudósok nem rendelkeztek pontos adatokkal arról, milyen hideg is az éj.



2013 végén Kína útnak indította a Csang'o-3-at, az ország első űrszondáját, amely leszállást hajtott végre a Holdon. A holdjáró tudományos műszerei pedig még mindig üzemelnek, az elmúlt öt évben több mint 60 holdi éjszakát éltek meg.



"Ez siker volt, de a Csang'o-3-at külföldi hőmérsékleti adatok alapján tervezték" - mondta Csang.



A Hold nappala és éjszakája közötti hőmérsékletkülönbség megállapítása segíti a tudósokat abban, hogy megbecsüljék, mi jellemezheti a Hold talaját.



A leszállóegység és a holdjáró egy rádióizotópos hőforrást is vitt magával, ennek segítségével tartja magát melegen a szonda a holdi éjszaka során.



A holdjárót egy izotópos termoelektromos cellával és hőmérsékleti adatokat gyűjtő tucatnyi műszerrel szerelték fel. Az izotópos termoelektromos cella olyan energiaellátást biztosít, amely nem függ a napfénytől és nem befolyásolja a környezetben lévő homok és por, amelyek a NASA Opportunity és a Spirit holdjárójának a munkáját nehezítik.



"Ezt a technológiát kell alkalmaznunk, ha el akarunk jutni a Hold sarkvidéki régióiba vagy a világűr távoli, Jupiteren túl lévő részeibe, ahol a napenergia nem használható elsődleges áramforrásként" - fejtette ki Szun Cö-csou, a Csang'o-4 vezető tervezője.