Most már hivatalosan is nyár van, és az év legrövidebb éjszakája áll előttünk

Kép forrása: Wikipédia

A nyári napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a nyári napfordulóig a Nap delelési helye az égbolton délről északra halad, utána pedig északról dél felé kezd mozogni, és az év leghosszabb nappalát adja (következésképpen a legrövidebb éjszakát). Ez az időpont 2019-ben június 21-ére esik,Ekkor kezdődött el idén a csillagászati nyár.

A nyári napforduló az északi féltekén leggyakrabban június 21-ére esik, de előfordul, hogy 20-án vagy 22-én következik be - a déli féltekén pedig december 21-én (esetenként 22-én). A magyar népi szokások szerint már korábban is fontos ünnep volt, de a kereszténység felvétele óta Szent Iván napjához (éjjeléhez) kötik a nyári napfordulót. Nem véletlenül, egykor ugyanis erre a napra esett a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka - a dátum elcsúszott, az ünnep maradt. A napév szerinti időszámítással és a naptisztelettel függött össze a nyári napforduló ünneplése rítusokkal, tűzgyújtással: az 5. századtól lett ez is keresztény ünnep, keresztelő Szent János ünnepe. A Szent Iván-éjhez kötődő magyar népszokásokról, szerelmi jóslásokról, varázslatokról korábbi cikkünkben olvashatnak bővebben.

A nyári napfordulót ünnelik Stonehenge-nél. Fotó: MTI

Sok nép, kultúra ünnepelte meg különböző rítusokkal, szokásokkal az év leghosszabb nappalát és legrövidebb éjszakáját, ami egy ideje reneszánszát éli - az angliai Stonehenge-nél például minden évben tízezrek ünnepelnek. Az európai napfordulós népszokásokról itt tájékozódhatnak - a tűz szinte mindben központi szerepet játszik.