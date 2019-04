Meghökkentő megállapítást tett a NASA egyik kutatója

Louise Riofrio NASA elismert kutatója a fénysebességet ként vizsgálta, és állapította meg, hogy az nem állandó. Ebből az elméletből vonta le Riofrio és csapata azt a következtetést, hogy akár az időben is képesek lennénk utazni - legalábbis előre. Az elméletet a Nemzetközi Űrállomáson végzett mérésekkel készülnek majd igazolni. A tudós szerint a múltba utazni a filmekből jól ismert paradoxonok miatt is jóval problémásabb lenne - írja a Daily Star alapján a Bors A kutató azt is elárulta: a fénysebességet érintő felfedezés később az űrutazást is elősegítheti. “A tér meghajlítása azért, hogy a fénysebességnél gyorsabban érjünk el más naprendszereket, határozottan olyan valami, amit egyszer véghez fogunk vinni" - magyarázta. Arra ugyanakkor nem tért ki a szakember, milyen távlatokban kell gondolkodni, amikor ezekről a lehetséges eredményekről beszél. Ami biztosnak tűnik, nem egy-két évtizedről van csupán szó - ugyanakkor már az is igen komoly előrelépés, hogy egy NASA-közeli kutató egyáltalán kimondja: amit a sci-fikben látunk, egy nap igenis valósággá válhat.