Megháromszorozták a közös magyar-izraeli kutatási támogatást

Jeruzsálemben és Tel-Avivban több tucat izraeli üzletember gyűlt össze a megháromszorozott magyar-izraeli kutatási támogatás megismerésére, a partneri kapcsolatok építésére.



Hétfő délben először Jeruzsálemben, Magyarország új, jeruzsálemi külgazdasági irodájában gyűltek össze az izraeli üzletemberek és a magyar vállalatok képviselői. Benkő Levente nagykövet az új iroda első jelentős rendezvényén elmondta, hogy az eredeti kétmillió eurós (mintegy 650 millió forint) keretösszeget megháromszorozták, ezúttal már hatmillió eurót oszt ki a feltételeknek megfelelő pályázóknak a két ország innovációs ügynöksége. Egyben a határidőt is meghosszabbították, június 12-ig jelentkezhetnek a közös magyar-izraeli innovációs projektekre az egymással szövetkező cégek - tette hozzá.



Elmondta, hogy a két ország közös kutatási és fejlesztési alapjából új, vagy továbbfejlesztett termékek és szolgáltatások részesülhetnek.



Elsősorban a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó és tiszta technológiák, a mezőgazdaság és élelmiszer-technológiák, az IT szektor, s benne különösen a mesterséges intelligencia (AI) alapú és biztonsági fejlesztések, a biotech, és egészségügyi technológiák, valamint orvosi eszközök, és az intelligens közlekedési rendszerek, beleértve az autonóm vezetést és a hozzá kapcsolódó területeket - részletezte a nagykövet.



A helyi innovációs hatóság képviselői mindkét helyszínen hangsúlyozták: egyetemek és kutatóintézetek is pályázhatnak a pénzekre, de csak az ipari tervek alvállalkozójaként, mert elsősorban az innovatív termékek piacra segítése a cél. Szeretnék, ha innovatív, piacközeli ötletek jutnának támogatáshoz.



Mosik Greenberg, fiatal izraeli vállalkozó az MTI tudósítójának elmondta, hogy nagyszülei Magyarországról vándoroltak Izraelbe. Greenberg üzlettársával az IT szektorban indított vállalkozást Vitakka consulting néven, amely a beszédelemzés területén próbál újszerű megközelítéssel eredményeket elérni.



Szolnoki Szabolcs, a nagykövetség tudományos és technológiai attaséja hangsúlyozta, hogy a magyar-izraeli kutatási és fejlesztési alapot az a felismerés hívta életre, hogy a két, méretében kicsi, de tehetségei számában annál nagyobb ország vállalkozásai egymás kompetenciáit kiegészítve nagyobb eséllyel léphetnek be olyan nagy piacokra, mint az amerikai, a kínai, vagy az Európai Unió piaca.



Litauszki András gazdasági attasé arra hívta fel a figyelmet, hogy a működése alatt eltelt hat évben bebizonyosodott, hogy mindkét fél komolyan veszi az együttműködésre megteremtett alapot, és ezért is emelték meg háromszorosára a támogatás mértékét.